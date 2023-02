Super Rádio Marajoara completa 69 anos

Logo após comprar e reativar o jornal A Província do Pará, o conglomerado de mídia Diários Associados comandado por Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, mais conhecido como Assis Chateaubriand ou Chatô (Umbuzeiro, 4 de outubro de 1892 – São Paulo, 4 de abril de 1968), foi um jornalista, escritor, advogado, professor de direito, empresário, mecenas e político brasileiro. Destacou-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. Era membro da Academia Brasileira de Letras, anunciou, em 1947, o lançamento da Rádio Marajoara em Belém Capital Paraense, que obteve a concessão da frequência de 1130 kHz, de prefixo ZYE 20, via decreto federal em 25 de maio de 1951.

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello

Com sinal emitido a partir de uma torre no bairro Guamá, utilizada até hoje, a emissora foi inaugurada em 6 de fevereiro de 1954, iniciando suas transmissões às 10 horas com uma mensagem de Frederico Barata, jornalista dirigente dos Diários Associados na região Norte do país. Sua programação era formada por radionovelas, noticiários, programas humorísticos e de auditório, sendo que a estação foi a primeira a contar com um auditório de rádio em Belém, na Praça Justo Chermont, que tinha capacidade para mil pessoas e chegava a acomodar o dobro.

Manoel Ribeiro

Em 9 de junho de 1958, a Rádio Marajoara recebeu a outorga de uma frequência em onda curta, nos 15245 kHz, que posteriormente foi desativada e declarada perempta em 16 de março de 1978, e em 10 de outubro de 1959, foi autorizada a operar em onda tropical. Em julho de 1980, enfrentando uma crise financeira ocasionada pela cassação de canais de televisão, os Diários Associados puseram a venda algumas emissoras de rádio, entre as quais a Rádio Marajoara, comprada um ano depois pelo então deputado federal pelo Pará Manoel Ribeiro.

Carlos Santos – Proprietário do Grupo Marajoara de Comunicação

A estação foi vendida novamente, em 1.º de maio de 1982, para o empresário e radialista Carlos Santos, passando desde então a integrar seu grupo de comunicação. Enfrentando desafios e se reposicionando como a entrada das Redes Sociais e queda de receitas como o período da pandemia do COVID-19.

A Marajoara completa 69 anos e Carlos Santos e seus dirigentes empreendem novos padrões de programação para continuar no ar, levando entretenimento e informações de Belém para o Pará, Brasil e Mundo pelos microfones da Rádio Super Marajoara. Agradecendo seus ouvintes, colaboradores, anunciantes e nossos Governantes.