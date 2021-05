Superalimento: veja benefícios da semente de abóbora para a saúde

As sementes de abóbora trazem diversos benefícios para a saúde, pois são ricas em fibras, gorduras boas, antioxidantes e minerais, como o ferro e o magnésio.

O superalimento melhora o funcionamento do cérebro, do coração, favorece a saúde intestinal e diminui inflamações no organismo.

Veja uma lista de benefícios proporcionados pelo consumo das sementes de abóbora:

Favorece o relaxamento e promove o bem-estar: essas sementes possuem uma elevada quantidade de magnésio e triptofano, substâncias que atuam no cérebro, ajudando a combater o excesso de estresse e cansaço;

Ajuda na perda de peso: são ricas em fibras, promovendo uma maior sensação de saciedade e fazendo com que a pessoa diminua a quantidade de alimentos consumida no dia a dia;

Colabora para aumentar a massa muscular: o superalimento também é uma excelente fonte de proteínas, por isso é interessante incluí-lo na alimentação quando o objetivo é ganhar massa muscular;

Protege as células do organismo: com alto teor de antioxidantes como os carotenoides e a vitamina E, as sementes de abóbora ajudam a proteger as células do organismo dos radicais livres, ajudando a diminuir inflamações;

Melhora a saúde da próstata e da tireoide: as sementes de abóbora são ricas em zinco, um mineral que é importante para fortalecer o sistema imune e que ajuda a regular o funcionamento da tireoide. Alguns estudos demonstraram que o consumo diário dessas sementes também diminuem os sintomas de hiperplasia benigna da próstata

Ajuda a combater os parasitas intestinais: essas sementes têm sido utilizadas como remédio caseiro para combater parasitas intestinais, pois possuem ação anti-parasitária, podendo ser consumidas tanto por crianças quanto por adultos;

Combate a anemia: são uma excelente fonte vegetal de ferro e, por isso, ajudam a combater a anemia. Neste caso, é importante que em conjunto com as sementes de abóbora seja consumido também algum alimento fonte de vitamina C, pois isso favorecer a absorção do ferro no intestino. Alguns alimentos ricos em vitamina C são a laranja, a tangerina, o mamão, os morangos e o kiwi.

Alivia a dor de barriga: as sementes de abóbora ajudam a aliviar a dor de barriga e as cólicas menstruais, já que contém magnésio, que é um mineral que atua diminuindo a contração muscular e o funcionamento dos nervos e, como consequência, a dor menstrual.

Colabora para a saúde do coração: essas sementes possuem fitoesterois, magnésio, zinco, ácidos graxos bons e ômega-3, que ajudam a manter a saúde do coração pois contribuem no controle da pressão arterial, diminuem os níveis de colesterol e controlam os níveis de açúcar no sangue

Regula os níveis de açúcar no sangue: como tem grande quantidade de fibras e de magnésio, as sementes de abóbora ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo muito indicadas para pessoas diabéticas.

Como consumir as sementes de abóbora

1. Sementes secas

As sementes de abóbora devidamente secas podem ser usadas inteiras na salada ou na sopa, por exemplo, ou como forma de aperitivo, quando é polvilhado um pouquinho de sal e gengibre em pó, como é comum na Grécia.

No entanto, não se deve adicionar muito sal, especialmente, se você sofrer de hipertensão. Consumir cerca de 10 a 15 gramas de sementes todos os dias por 1 semana é bom para eliminar os vermes intestinais.

2. Sementes trituradas

As sementes trituradas podem ser adicionadas aos cereais, ao iogurte ou ao suco de frutas. Para triturá-las, basta bater as sementes secas num mixer, liquidificador ou processador de alimentos.

3. Óleo de semente de abóbora

Pode ser encontrado em supermercados ou encomendado pela internet. Deve ser usado para temperar saladas ou adicionado a sopas depois de pronta, porque este óleo perde seus nutrientes ao ser aquecido.

No caso dos parasitas intestinais, é recomendado o consumo de 2 colheres de sopa do óleo de semente de abóbora por dia durante 2 semanas.

Como preparar as sementes de abóbora para o consumo

Caso prefira preparar as sementes de abóbora em casa, você deve extraí-las diretamente da abóbora, lavá-las, colocar em um prato e deixar exposto ao sol. Assim que estiverem secas, já podem ser consumidas.

Outra forma de prepará-las é colocá-las em uma bandeja com papel vegetal e levar ao forno a 75ºC e deixar até que fiquem douradas, o que leva mais ou menos uns 30 minutos.

É importante mexer de vez em quando a bandeja para evitar que as sementes queimem. Elas também podem ser torradas em uma frigideira ou no microondas. (Com informações do portal Tua Saúde)