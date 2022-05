‘Superclássico da Anvisa’ será decidido em campo, confirma Fifa

Os apelos de AFA e CBF foram atendidos apenas parcialmente pela Fifa. A entidade divulgou a sua decisão de reagendar o jogo, interrompido logo no início pela Anvisa, contra as vontades das duas federações.

Não havia interesse de nenhuma das partes pela realização da partida. Dirigentes argentinos e brasileiros pleiteavam os pontos nos tribunais com trocas de acusações e, com as duas seleções já classificadas, o duelo é considerado apenas um estorvo para o calendário apertado de 2022. O duelo terá de ser disputado em setembro.

A única decisão no comitê de apelações favorável à AFA e CBF ficou por conta das multas. A FIFA aceitou reduzir os valores para 50 mil francos suícos (R$ 257 mil aproximadamente). Vale lembrar que o clássico sul-americano não será o primeiro de 2022. As duas seleções agendaram amistoso para 11 de junho, mas o mesmo não poderá contar para as eliminatórias da Fifa por conta de acordos comerciais e de transmissão. O resultado do clássico também em nada mudará a tabela. O Brasil é líder e com campanha recorde, com 45 pontos, contra 39 da Argentina. As seleções vão entrar invictas no duelo, sem data e sem local ainda definidos.

Texto retirado de ogol.com.br