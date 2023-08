Superlua: Planetário promove sessões especiais para observação do fenômeno

Nesta quarta-feira (30), o Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPA), em Belém, irá proporcionar à população da capital paraense a oportunidade de observar a Superlua Azul, que estará maior e mais brilhante. As sessões especiais acontecem no horário das 18h30 e 21h, nesta quarta e quinta-feira (31), com entrada gratuita.

O público presente poderão contemplar o satélite natural quando ele estiver em sua máxima proximidade em relação ao nosso planeta. Além de ser a segunda lua cheia do mês de agosto, também se revelará em uma rara tonalidade azulada, por isso, também é chamada de “Lua Azul”.

Serviço:

Observação da Superlua

Horário: 18h30 às 21h

Local: Centro de Ciências e Planetário do Pará (Rodovia Augusto Montenegro, km 3, s/n)

Data: 30/08 e 31/08

Entrada gratuita

Foto: Naylana Thiely/Ascom UEPA