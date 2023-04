Supermaconha escondida em carros transportados por cegonha é apreendida pela PF

A Polícia Federal apreendeu dois veículos e 61 quilos de skunk, conhecido como supermaconha, na tarde de sábado, 15. Parte da droga estava escondida dentro da porta de um carro, que seria transportado para outro Estado. Não houve prisão, mas o caso será investigado para que se chegue aos responsáveis pelo crime de tráfico de drogas.

O caso partiu da investigação do Grupo Especial de Polícia Marítma (Gepom), da PF, que tem atribuição de fiscalizar portos no país. A apreensão, no entanto, foi em uma empresa de transporte em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Enquanto o caminhão-cegonha com cerca de 15 veículos era carregado para partir em breve, agentes da PF vistoriaram os carros e encontraram dezenas de tabletes de maconha concentrada, produzida em laboratório.

Os tabletes foram encontrados no bagageiro de um carro e dentro das portas de outro. Os carros e as drogas apreendidas foram levados à Superintendência da Polícia Federal; a maconha foi pesada e periciada, já os carros podem ser confiscados pela Justiça, sem possibilidade de devolução, caso fique comprovada a participação dos donos deles no crime.

Os veículos apreendidos haviam sido transportados de Manaus/AM até um porto no distrito de Icoaraci, em Belém, na sexta-feira, 14. De lá, foram levados à empresa transportadora, em Marituba, de onde seriam transportados com destino a Teresina/PI. Os demais carros foram liberados.

Imagens: Ascom/SRPF