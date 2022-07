Supermercado em chamas assusta moradores de Barcarena

Um supermercado localizado, na Avenida Francisco Vinagre, na Vila dos Cabanos, em Barcarena, na região nordeste do Estado, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (14) por volta das 11h da manhã.

Ainda não há confirmação do que poderia ter provocado o incêndio, porém o vídeo que circula nas redes sociais mostra o fogo partindo da parte de cima do supermercado, existe a suspeita de um possível curto-circuito na rede elétrica do local, mas somente o Corpo de Bombeiros poderá dizer o que de fato provocou o incêndio.

Sobre o incêndio, até o momento não há informações de vítimas. Para controlar o fogo foram necessários usar seis caminhões-pipas de empresas privadas e da Prefeitura de Barcarena que deu apoio para ajudar o Corpo de Bombeiros no controle ás chamas.

Imagens: Reprodução Internet