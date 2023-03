Supermercado no RN é evacuado após suspeita de bomba

Um supermercado na Zona Leste de Natal, no Rio Grande do Norte, foi evacuado no início da tarde desta quinta-feira (23) após a suspeita da presença de uma bomba no local. Clientes do estabelecimento acionaram a polícia ao encontrarem uma caixa de chocolates deixada no estacionamento.

O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizou o protocolo de segurança isolando o local e detonando a caixa. Os vestígios serão submetidos a uma análise detalhada. Por enquanto, não há confirmação se de fato se trata de um explosivo.

– Não está confirmado o artefato explosivo, mas o material que foi encontrado será analisado por especialistas – disse o capitão Tales Barros, do 5º Batalhão da Polícia Militar.

– Não está confirmado nada, de que chegou alguém em veículo, que colocou de forma proposital, isso aí não está confirmado de jeito nenhum – reforçou.

O supermercado fica localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, no bairro Barro Vermelho.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/TV Globo