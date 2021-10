Supermercados faturam no Círio, mas aglomeram clientela nas filas

A uma semana da realização do Círio de Nazaré, a população corre às compras em busca dos ingredientes para o mais famoso banquete realizado em Belém, e que acontece no horário do almoço do segundo domingo de outubro, após as homenagens a Nossa Senhora de Nazaré. Se há um setor que não pode se queixar de queda de vendas nem, tampouco, da pandemia da covid-19, é o supermercadista.

Neste domingo, 03, todos os supermercados da capital paraense estavam lotados de clientes fazendo compras, com enormes filas, onde ninguém estava preocupado com isolamento social, com prevenção contra a covid-19 e nem com os altos preços cobrados pelos produtos nesta que é uma das maiores crises já vividas pela sociedade brasileira em termos de aquisição de alimentos, com inflação galopante.

De acordo com estudos divulgados todas as semanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, a cesta básica no Estado do Pará é uma das mais caras do Brasil, comprometendo mais de 50% do atual salário mínimo piso nacional de R$1.100,00 na sua aquisição. Entretanto, quando o assunto é Círio, todos querem fazer um almoço especial para confraternizar com a família e convidados. “Todos os anos fazemos maniçoba, peru, carne assada de forno, porco, e coincide com meu aniversário”, disse Maria de Nazaré Oliveira, professora que nesta manhã fazia compras já visando o almoço do Círio em um supermercado localizado na Avenida Ceará, bairro de Canudos.

Maria Oliveira admite que o local estava bastante conturbado de cliente e que, realmente, isso é um “risco medonho pra saúde com essa pandemia que ainda não acabou”. Ela também reclama que os preços estão “pela hora da morte, mas quando se trata de Círio, desde o mais rico até o lar mais pobre, sempre tem algo especial nesse dia, não é?”

Durante a fase mais restrita da pandemia, os supermercados mantiveram as portas abertas, com várias pedidas de prevenção, como, por exemplo, entrada de apenas uma pessoa por família para fazer as compras. Todavia, as lojas mantiveram faturamento recorde, o que deve acontecer ao longo de toda esta semana que antecede ao Círio, quando será grande a procura pelos principais ingredientes para a maniçoba, o peru, chester, pato, tucupi, jambu e maniva.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar