Suposta filha exige teste de DNA de Silvio Santos, mas leva bronca da Justiça 

Mulher de 75 anos afirma ser filha do dono do SBT, mas não apresentou nenhuma provaO renomado empresário e apresentador Silvio Santos, figura proeminente da televisão brasileira, enfrentou uma ação judicial solicitando um teste de DNA para confirmar a paternidade de uma suposta filha perdida. Vera Lucia Pinello Dias, de 75 anos, alega ser filha do proprietário do SBT e buscou a realização do exame, no entanto, deparou-se com a rejeição dos desembargadores.

O pedido de investigação de paternidade foi protocolado por Vera Lúcia na 2ª Vara de Família e Sucessões de Praia Grande, no litoral de São Paulo, na tentativa de estabelecer que Silvio Santos, também conhecido como Senor Abravanel, é seu pai biológico. Ela relata ter nascido em 02 de dezembro de 1948, mas nunca ter conhecido sua mãe biológica, afirmando ter sido entregue, quando bebê, a uma enfermeira, que a encaminhou para sua mãe adotiva.

No documento, Vera Lúcia menciona que nunca discutiu com a mãe adotiva sobre a identidade de seus pais biológicos, embora tenha informações de vizinhos e amigos da mãe adotiva que indicam que sua mãe biológica trabalhava em uma indústria têxtil frequentada por Silvio Santos. Apesar das convicções, ela não apresentou documentos que comprovassem a paternidade, levando a defesa do apresentador a negar qualquer possibilidade de relação paterna, destacando que Silvio Santos teria 18 anos na época da suposta relação.

Na decisão dos desembargadores, Fernando Reverendo Vidal, José Rubens Queiroz Gomes e Ademir Modesto de Souza, ressaltou-se a falta de provas substanciais por parte de Vera Lúcia para afirmar Silvio Santos como seu pai biológico, baseando-se apenas em relatos de vizinhos e amigos. Os desembargadores observaram que, embora ela desconheça o hospital de nascimento e a identidade da mãe biológica, supostamente sabe, por meio de terceiros, que seu pai biológico é o requerido. Consideraram tal fato curioso e afirmaram que “não há o mínimo indício de plausibilidade” na solicitação do teste de DNA, mantendo a sentença que julgou o processo extinto. O juiz Wilson Julio Zanluqui, que proferiu a sentença inicial, enfatizou que a determinação para o teste de DNA deve ocorrer apenas quando há alguma prova que indique “o mínimo de possibilidade” do fato ter ocorrido.

com informações exclusivas do portal Em Off

Fonte: Terra Brasil Noticias/foto: reprodução