Suposta irregularidade na transição de governo está sendo investigada em Monte Alegre, no Oeste do Pará

O prefeito de Monte Alegre, no oeste do Pará, Matheus Almeida dos Santos, está mais uma vez na mira do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), que instaurou um procedimento administrativo para investigar supostas irregularidades no regime de transição da gestão municipal anterior para a atual. A denúncia chegou ao MP por meio do vereador Jair Paraná, no ano passado.

O parlamentar encaminhou um ofício à 1ª Promotoria de Justiça de Monte Alegre, relatando eventuais irregularidades no momento de transição de gestão do ex-prefeito Jardel Vasconcelos Carmo para o atual prefeito do município, Matheus Almeida dos Santos.

No ano passado, o prefeito e o vice, Cabo Leonardo (Leonardo Albarado), tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. Condenados em 1º grau, eles recorreram da decisão e o caso tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) com parecer favorável à manutenção da sentença pelo procurador regional eleitoral, José Torres Potiguar. Mas, enquanto a decisão não sai, eles permanecem em seus respectivos cargos.

Prefeito e vice, além do ex-prefeito Jardel Vasconcelos são acusados de abuso de poder nas eleições de 2020.

A 1ª PJMA, que tem à frente o promotor de Justiça, David Terceiro Nunes Pinheiro, investiga o prefeito por ato de improbidade administrativa, que pode levar a um novo pedido de cassação de mandato.

O extrato da Portaria nº 007/2022 – MP/PJMA-1ª PJMA, tornando pública a instauração do procedimento administrativo contra o gestor municipal foi publicado na edição desta quinta-feira (26), do Diário Oficial do Estado (DOE).

