Suposto crime de tráfico de pessoas no estado do Pará esta sendo investigado pela PF

Na tarde da última sexta-feira(17), cerca de 65 pessoas de nacionalidade do Haiti foram encaminhadas pela PF(policia federal) para verificar situação de migração ocorrido em Belém, a ocorrência foi recebida pela Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), na qual havia uma suspeita de tráfico de pessoas em situação de vulnerabilidade .

A PF acionou a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Pará, com a finalidade de receber apoio humanitário.

Após serem feitos os procedimentos migratórios, os Haitianos foram alojados em um espaço oferecido pela igreja Assembleia de Deus, na qual já fez uso do espaço em um outro momento para acolher migrantes em parceira com a OIM. A ação contou com a participação da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA) que contribuiu com objetivo de fazer o controle sanitário.

As investigações já estavam em andamento na sede da Superintendência da Polícia Federal do Estado do Pará, em Belém/PA, e o trabalho continua a fim de esclarecer a situação dos imigrantes.

Foto: Comunicação Social da Polícia Federal em Santarém/PA/ Arquivo

Jornalista: Marina Moreira