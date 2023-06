Suposto filho de Gugu diz que vai “até o final” por paternidade

O empresário Ricardo Rocha, de 48 anos, que alega ser filho do apresentador Gugu Liberato, disse que vai “até o final” para comprovar que o comunicador é seu pai. A declaração foi feita por Ricardo em uma entrevista concedida ao jornalista Roberto Cabrini, que será exibida neste domingo (25) no programa Domingo Espetacular, da Record TV.

– O exame de paternidade é pra tirar essa dúvida (…). Vou até o final – declarou Rocha.

Ricardo entrou com uma ação na Justiça exigindo um teste de DNA por acreditar ser filho de Gugu. No pedido, ele alega que o apresentador teria se relacionado com sua mãe, Otacília Gomes da Silva, na década de 70. Caso o parentesco se confirme, Ricardo irá reivindicar sua parte na herança de Gugu.

Segundo informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, um oficial de Justiça informou os filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia, além da irmã do apresentador, Aparecida, sobre a ação. Caso eles recusem fornecer o material genético para o teste, Ricardo pede que o corpo seja exumado. A defesa das filhas gêmeas de Gugu, porém, disse que não há motivo para recusar a realização do exame.

– O advogado Nelson Wilians, que representa as gêmeas Marina e Sofia, ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade. Mas a princípio não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei – declarou.

Na ação, Ricardo conta que sua mãe conheceu Gugu em 1973, em uma padaria ao lado da casa em que ela trabalhava como babá. A partir de então, os dois teriam começado uma amizade que culminou em um “relacionamento íntimo entre eles”. Otacília teria ido, posteriormente, passar férias no litoral junto da família para a qual trabalhava, e lá descobriu a gravidez.

Ao retornar, ela não mais teria conseguido contatar Gugu. Desde então, Ricardo teria crescido assistindo ao suposto pai ganhar fama na televisão e cogitava procurá-lo. Após a morte, ele decidiu buscar seus direitos pela herança.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação/Record TV