Suposto pastor tem carro destruído por travesti após recusar pagamento do programa na Pedreira

No início da manhã desta quinta-feira,12, um homem ainda não identificado se envolveu em um acidente e teve seu seu carro depredado, por uma travesti, na Avenida Pedro Miranda, no cruzamento com a Travessa Mauriti, no bairro da Pedreira.

De acordo com testemunhas, o carro preto estava sendo ocupado por uma travesti e um homem que, supostamente seria um pastor. Logo após o acidente, a travesti pediu para sair do veículo e acabou sendo impedida pelo suposto religioso. Então, a travesti, que também seria garota de programa, pediu o dinheiro e o motorista negou o pagamento. Foi aí que ela saiu do carro e, enfurecida começou a depredar o veículo.

No vídeo é possível ver a travesti pegando uma bíblia de dentro do carro e arremessando pedras no parabrisas do veículo. O homem abandonou o carro e foi embora.