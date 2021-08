Supostos desvios de recursos viram motivo de confusão em frente a prédio de luxo na Pedreira

Ex-síndico ameaçou com facas o atual administrador do prédio, responsável pelas denúncias

Um vídeo que circula nas redes sociais, nesta terça-feira (24), mostra os momentos de ameaça de um ex-síndico, identificado pelo prenome Ericson, contra o atual administrador, Marcos Silva, de um prédio de luxo localizado na travessa Pirajá, entre as avenidas Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira.

Nas imagens, Ericson aparece com duas facas nas mãos e a todo aponta as armas brancas para Marcos, que se esconde atrás do carro de um morador que estava de saída do prédio.

Segundo informações, a confusão começou porque Marcos teria revelado supostos desvios de recursos ao longo da gestão de Ericson, aparentemente bastante furioso. A pessoa que gravou o vídeo demonstra preocupação com a confusão: “Seu Marcos, saia daí. Saia”, disse a pessoa a todo instante.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, foi informada de que a situação já estaria sob controle. Por meio de nota também, a Polícia Civil do Pará informou que não tem nenhum registro do fato.