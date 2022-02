Surfe: Brasil segue apenas com Caio Ibelli em Sunset Beach

O paulista Caio Ibelli foi o único representante do Brasil a se classificar, nesta quarta-feira (16), para as quartas de final da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe, que é disputada na praia de Sunset Beach (Havaí).

Após passar pela repescagem na última terça, Ibelli bateu o norte-americano Conner Coffin por 15,00 a 14,26 na terceira fase, enquanto superou Kolohe Andino (por 13,10 a 10,57), também dos Estados Unidos, nas oitavas para chegar às quartas, onde medirá forças com o havaiano Ezekiel Lau.

O campeão olímpico Ítalo Ferreira não teve um dia bom, e não ultrapassou nem a terceira fase, pois foi batido pelo havaiano Barron Mamiya. Além do potiguar, Samuel Pupo e João Chianca também não ultrapassaram esta etapa. Já Filipe Toledo, Deivid Silva e Jadson André foram eliminados nas oitavas de final.

Edição: Fábio Lisboa

Fonte: Agência Brasil