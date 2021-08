Surfe: Tatiana Weston-Webb se garante nas quartas de final no México

Silvana Lima é superada pela campeã olímpica Carissa Moore

A primeira classificada do Brasil às quartas de final no Open México, na praia de Barra de la Cruz, em Oaxaca, é Tatiana Weston-Webb. A quarta colocada no ranking mundial, a brasileira derrotou a norte-americana Sage Erickson. Já a cearense Silvana Lima deu adeus a havaiana Carissa Moore, líder do ranking, ouro na Olimpíada de Tóquio, e quatro vezes campeã mundial. Seis brasileiros competem agora à tarde, entre eles Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, para avançar às quartas (confira abaixo as baterias).

Terceiro dia do #CoronaOpenMexico está ON! Assista ao vivo no https://t.co/hRoBt09QSY, em nosso app ou no Youtube. pic.twitter.com/f6z7Q5WniC — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) August 12, 2021

Nesta manhã, Tati Weston-Webb somou 15,57 contra 3,43 de Sage Erickson. A adversária norte-americana teve uma nota descartada, após cometer uma interferência (quando o surfista não tem prioridade e mesmo assim entra na onda) na terceira tentativa.

A melhor nota do dia e da etapa mexicana, sétima do circuito mundial, foi de Carissa Moore na bateria contra Silvana Lima. A havaiana pegou uma onda potente e cravou 9,50, com direito a tubo e manobras arrojadas. Antes de Moore, a melhor nota em Barra de la Cruz foi alcançada ontem pelo australiano Ethan Ewing.

Sivana Lima começou bem, com nota 7,33 e no fim da bateria conseguiu um 8, totalizando 15,33. Já Moore, com 9,50 conseguiu 6,87 antes do término da bateria, avançando às quartas com 16,37, a maior somatória entre as mulheres.

Disputa masculina

Bateria 1: Gabriel Medina (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

Bateria 2: Kolohe Andino (EUA) x Deivid Silva (BRA)

Bateria 3: Morgan Cibilic (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA)

Bateria 4: Conner Coffin (EUA) x Jeremy Flores (FRA)

Bateria 5: Rio Waida (IDN) x Jack Robinson (AUS)

Bateria 6: Frederico Morais (POR) x Yago Dora (BRA)

Bateria 7: Ítalo Ferreira (BRA) x Kelly Slater (EUA)

Bateria 8: Jadson André (BRA) x Mateus Herdy (BRA)

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro