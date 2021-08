Surge primeira chapa para disputar eleição na OAB do Pará

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Pará, começa a viver um clima pré-eleitoral, embora a eleição só ocorra na segunda quinzena de novembro próximo. E a diretoria de uma das chapas que vai disputar as eleições já está quase fechada.

Na cabeça da chapa, vem o civilista Sávio Barreto. O vice é o ex-procurador-geral do Município de Belém, Daniel Silveira, acompanhado do constitucionalista Luiz Alberto Rocha. Na chapa, haverá uma advogada pública escolhida pela própria categoria, uma advogada criminalista e uma terceira advogada, cujo nome está sendo guardado a sete chaves.

A chapa da situação ainda não definiu seus nomes. O atual presidente é Alberto Campos.

Fonte: Ver-o-Fato