Surpresas

O governador Helder Barbalho, que se encontra em missão no Egito, onde ocorre a COP-27, vai retornar com uma série de ideias e estudos que tem na cabeça visando a composição do novo governo a começar no dia 1º de Janeiro de 2023. Nesse ínterim, dizem os mais chegados ao Chefe do Executivo Estadual, ele irá tomar várias decisões que afetarão em cheio a velhos e conhecidos aliados, tudo visando, já, as eleições de 2024, quando serão escolhidos, pelo povo, prefeitos e vereadores. Dizem que haverá surpresas das mais inimagináveis possíveis. Vamos esperar para conferir