Susana Vieira sobre internação: “Fazendo o ciclo da medicação”

No último domingo (7), Susana Vieira usou as redes sociais para falar sobre sua saúde. A atriz segue internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar as sequelas da Covid-19 no pulmão.

Na mensagem direcionada aos fãs e amigos, a artista falou sobre o tratamento e afirmou que, em breve, deverá ter alta.

Susana também agradeceu o apoio que tem recebido.

– Passando aqui para agradecer a todas as mensagens de carinho e de amor que vocês estão enviando… Muito obrigada, meus amores!!! Sigo fazendo o ciclo da medicação e em breve estarei em casa, se Deus quiser!!! Amo vocês!! – escreveu Vieira, no Instagram.

A atriz teve Covid-19 em julho. Ela irá completar 80 anos de idade no próximo dia 23. Em 2015, a atriz foi diagnosticada com um tipo de leucemia (LLC – Leucemia Linfocítica Crônica).

Fonte: Pleno News

Foto: AgNews