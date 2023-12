Susana Werner cita caso Hickmann e diz ter sofrido abuso patrimonial

Após anunciar o fim de seu casamento com o goleiro Julio Cesar, a influenciadora Susana Werner afirmou que o caso Ana Hickmann abriu seus olhos para perceber que sofria abuso patrimonial dentro da relação. O relato foi divulgado por meio do Instagram, neste domingo (10).

– Só para vocês entenderem um pouco o que é o abuso patrimonial. Só fui aprender isso agora quando aconteceu o negócio da Ana Hickmann. Só fui entender que fazia parte disso há pouco tempo. Provavelmente, ele foi instruído a ser assim, e tudo bem. Na minha cabeça, é errado. E é por isso mesmo que estou saindo fora – declarou.

A influenciadora conta que não tinha autonomia para tomar decisões e que “estava bem difícil há muitos anos”.

– O amor não é tudo, não adianta você amar uma pessoa e ela não ter orgulho de você, não te apoiar nas coisas que você quer fazer – acrescentou.

Susana citou como exemplo o sonho nunca realizado de ter um apartamento decorado.

– Todas as mulheres que conheço no mundo gostariam de ter um apartamento decorado. Se mostrar meu apartamento, vocês não acreditam. Moro aqui há nove anos. Enfim, ele tem as coisas dele também, de dívidas, que fui sabendo no passado – assinalou.

Ainda assim, Susana disse se sentir grata por tudo e relatou ter vivido sempre bem com tudo o que ganhou.

– Não tenho do que reclamar, viveria até com menos do que ele me dava por mês. Sou muito de boa, meus gastos são de comida, restaurantes… Meus gastos nunca foram bolsas de marca, roupas de luxo. Tenho poucas coisas de marca – acrescentou.

Por fim, ela revelou que ela e Julio Cesar estão separados há um mês, mas diz que “o casamento não existia há muitos anos”.

– Estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade, então, agora, quero curtir somente a mim mesma – concluiu.

Fonte: Pleno News/Foto: Arquivo Pessoal