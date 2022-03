Suspeito armado com faca é preso durante assalto em ônibus próximo ao mercado Ver-o-Peso, em Belém

Na última quinta-feira (17), um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso dentro de um ônibus próximo ao mercado Ver-o-Peso, em Belém, capital do estado do Pará. Imagens feitas no local flagraram ele sendo detido.

A Polícia Militar estava fazendo rondas na área, quando foi informada que o suspeito estaria tentando assaltar uma mulher dentro de um ônibus. De imediato, a guarnição se dirigiu até o local, para averiguar o caso.

Ao fazer a abordagem, a PM encontrou uma faca com o indivíduo. Diante dos fatos, o caso foi registrado pela Seccional do Comércio, em Belém. O suspeito foi autuado em flagrante pela tentativa de furto e levado para a delegacia.

Fonte: Portal Debate, com G1 Pará