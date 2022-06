Suspeito confessa assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira

Nesta quarta-feira (15), Osney da Costa, um dos dois suspeitos pelo desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, confessou ter matado os dois desaparecidos. O suspeito foi preso pela Polícia Federal nesta terça (14) e passou por interrogatório.

Osney foi conduzido até o local onde Dom e Bruno foram assassinados. De acordo com a PF, o suspeito disse que ele e seu irmão Amarildo da Costa, preso no último dia 8, que as vítimas foram esquartejadas e tiveram os corpos incendiados na terra indígena do Vale do Javari, na Amazônia.

A Polícia Federal deverá dar uma coletiva de imprensa ainda na tarde desta quarta para divulgar mais informações oficiais.

Fonte: Pleno News