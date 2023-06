Suspeito confessa participação na ocultação do corpo de ator

Um homem de 29 anos confessou a participação na morte e ocultação do corpo do ator Jeff Machado. Identificado como Jeander Vinícius da Silva Braga, o acusado disse que estava na casa da vítima após um encontro amoroso.

Segundo Jeander, ele conheceu Jeff em um aplicativo. Ele estava no banho e , após uns 15 minutos, saiu do banheiro e encontrou o ator morto com um fio enrolado no pescoço.

Ele cita que Bruno de Souza Rodrigues, também suspeito de participar do assassinato, estava com uma outra pessoa e teria afirmado que Jeff morreu “por passar HIV para os outros”.

Esses dois homens o teriam obrigado a ajudar na ocultação do corpo, mas para a polícia, este terceiro homem não existe. Apenas Bruno e Jeander teriam participado do crime.

Ambos foram indiciados pela polícia do Rio de Janeiro pela morte e ocultação de cadáver do ator Jeff Machado.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução