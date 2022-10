Suspeito da morte do delegado do Amazonas morto no Pará é preso no Tocantins

A Polícia Civil do Pará, com auxílio da Polícia do Estado do Tocantins, prendeu, neste domingo, 30, na cidade de Araguaína, Deyvide José Santos, vulgo Jereba. Ele é suspeito de ter participado da morte do delegado da Polícia Civil do Amazonas Aldeney Goes Alves, de 47 anos, crime registrado no interior de uma farmácia na esquina das avenidas Senador Lemos com Dr Freitas, no bairro da Sacramenta, em Belém.



O crime ocorreu na noite de sexta-feira passada, dia 28, e a vítima, que passava férias com familiares na capital paraense, fazia compras no local quando os bandidos chegaram e lhe balearam na região da cabeça. Aldeney ainda chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento da Sacramenta, no entanto, ali, apenas foi constatado o óbito.



Segundo informações da Polícia, toda a família do delegado estava com ele na hora do ataque. Fora dele, ninguém se feriu.



A prisão do suspeito, o Jereba, foi anunciada na manhã de hoje pelo governador do Pará, Helder Barbalho, por meio de seu twitter. Ainda segundo o chefe do executivo estadual, o outro envolvido também está identificado. Trata-se de Mikael de Souza, que é procurado pelas polícias Civil e Militar. O governador não informou quando Jereba será trazido para Belém, onde responderá pelo crime de latrocínio, quando há roubo seguido de morte, o que foi o caso da morte do delegado Aldeney.



Barbalho chegou a receber um pedido de seu colega governador do Amazonas, Wilson Lima, para que elucidasse o caso. Ambos os governadores se solidarizaram com a família do delegado morto em Belém.

Foto: Divulgação