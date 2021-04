Suspeito de agredir, abusar e torturar ex-namorada em clínica é preso em São Miguel do Guamá

Homem suspeito de agredir, abusar e torturar a ex-namorada em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará, foi preso nesta quinta-feira (29). O suspeito deve responder pelos crimes de estupro, cárcere privado, lesão corporal no âmbito familiar, ameaças, danos e injúria.

O caso ocorreu na última sexta-feira (29), na clínica de estética da vítima, no bairro Vila Nova. Na ocasião, o ex-namorado foi até o local, esperou a mulher concluir o último atendimento e iniciou as ameaças.

Durante três horas, o acusado cometeu diversos crimes, além de cortar o cabelo da vítima com uma faca. Em vídeo que a vítima publicou nas redes sociais, ela conta que o ex-namorado, com o qual teve um relacionamento que durou um ano e nove meses, nunca havia apresentado sinais de ser agressivo e era muito carinhoso.

A prisão do suspeito foi decretada pela Justiça nesta quinta. Segundo a Polícia Civil, o homem já estava sendo monitorado por agentes e a prisão foi realizada na casa de familiares do homem, no bairro Souza.

O suspeito foi transferido para Superintendência Regional do Baixo Tocantins, onde foi interrogado e ficará à disposição da justiça.