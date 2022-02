Suspeito de assalto é capturado em São Miguel do Guamá

Um homem conhecido pelo apelido de “Cara de Rato” foi preso no começo da noite deste sábado, 12, no centro da cidade de São Miguel do Guamá, a 130 quilômetros de Belém, na região Guajarina, nordeste do Pará.

Segundo a polícia, o homem estaria em atitudes suspeitas quando foi denunciado via Disk-Denúncia, a PM foi acionada, fez o cerco e o suspeito acabou detido sob as vistas de um grupo de curiosos.

A PM informou que o homem seria apresentado na Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Guamá

Caso não haja flagrante nem prisão decretada, o suspeito passará por audiência de custódia e será solto.

Foto: Reprodução