Suspeito de assalto é morto ao tentar atirar contra a PM e comparsa é preso

Dois homens suspeitos de praticarem assaltos, na madrugada de ontem (21), foram localizados à tarde por guarnições da Polícia Militar, mas tentaram fugir durante a abordagem e um deles acabou morto ao apontar um revólver para os policiais.

O outro suspeito foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Itaituba, na Região do Tapajós, oeste paraense. O homem morto não foi identificado até o momento. Segundo informações divulgadas pela polícia, os dois homens foram acusados de roubar uma motocicleta no bairro Jardim das Araras, na sede do município, para praticarem assaltos durante a madrugada de segunda-feira.

De acordo com a PM, à tarde, uma denúncia anônima levou equipes do Grupo Tático Operacional (GTO) até uma residência localizada na 15ª rua, no bairro São Tomé, onde a dupla estava escondida. Ao avistarem os policiais, os dois fugiram, pulando muros e cercas das casas vizinhas, mas se depararam com homens de outra guarnição, que estavam fazendo a cobertura dos fundos da residência.

A PM informou que houve tentativa de abordagem, mas um dos suspeitos, não identificado até o momento, sacou um revólver calibre 38 e tentou atirar contra os policiais, vindo a ser baleado. Uma unidade de socorro do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada e constatou que o suspeito já estava morto.

Uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo. O outro preso foi levado para a delegacia local para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ver-o-Fato / Por: Paulo Jordão