Suspeito de assassinato do PM ‘Dos Santos’ é morto em confronto com a Polícia

Uma força policial foi realizada para localizar os assaltantes responsáveis pela morte do policial, militar Emerson Brito dos Santos, o “Dos Santos”. Homens da Ronda Ostensiva Tática (Rotam) de Marabá, estão em Parauapebas para ajudar capturar os indivíduos que mataram o policial.

Na quarta-feira (2), por volta das 13h 30, a polícia localizou Jordão Ferreira da Silva, apontado como sendo um dos envolvidos, na rua 23, quadra 21, bairro Dos Minérios, Parauapebas. Após receber informações de que a moto usada no crime, estava na localidade, os militares foram até o local para capturar os suspeitos.

No local, moradores informaram que um homem armado estava tentando fugir, pulando muros das residências. O suspeito ainda fez duas mulheres como reféns para tentar livrar-se dos policias. Mas uma conseguiu fugir e avisar os policias que estavam próximo. A polícia seguiu as informações para capturar o suspeito.

Ao chegarem à residência, a guarnição foi surpreendida com arma apontada por Jordão Ferreira. De imediato, os polícias efetuaram dois disparos contra o acusado. Os tiros atingiram a região do tórax. O suspeito foi socorrido pelos próprios policiais e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Um revólver calibre 22 com 4 munições do mesmo calibre e 6 gramas de substância análoga a maconha foram apreendidos pelos policiais e apresentados à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas.

Relembre o caso

DA REDAÇÃO EM MARABÁ (PA) — A morte do soldado da Polícia Militar Emerson Brito dos Santos, baleado com um tiro na cabeça na manhã desta quarta-feira (2), em Parauapebas, no sudeste do Pará, foi confirmada pelo Comando de Policiamento Regional II.

Emerson estava internado no Hospital Municipal de Parauapebas e chegou a ser colocado dentro de uma UTI móvel para ser levado ao Aeroporto de Carajás, onde seria embarcado em um vôo direto para Marabá.

O policial seria transferido para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, que tem melhor estrutura para atender casos graves, mas no caminho para o embarque o militar sofreu uma parada cardíaca e morreu.

A Polícia Militar vem fazendo diligências em busca dos autores da morte do policial. Cinco viaturas e oito motocicletas fazem varredura pela cidade de Parauapebas na tentativa de localizar os criminosos.

Saiba mais

O soldado da Polícia Militar Emerson Brito dos Santos foi atingido por um tiro na manhã desta quarta-feira (2), ao reagir a um assalto na Avenida M, no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. Ele recebeu um disparo de arma de fogo na região da cabeça e foi socorrido por uma equipe da Guarda Municipal e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de onde foi transferido, em estado grave, para a emergência do Hospital Municipal de Parauapebas (HMP).

Segundo testemunhas, o policial estava armado no momento do crime e teria tentado atirar contra os bandidos, mas a arma teria falhado. De acordo com colegas da vítima, o soldado “Dos Santos” (como era mais conhecido) morou algum tempo na Folha 28, Núcleo Nova Marabá.

Após ter o quadro estabilizado no hospital, a equipe médica decidiu pela transferência do paciente para Marabá, onde poderia receber um suporte mais adequado no Hospital Regional do Sudeste do Pará. O policial era lotado no município de Eldorado do Carajás, distante 100 quilômetros de Marabá.

Fonte: Portal Debate Carajás, com O Liberal