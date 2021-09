Suspeito de ataque a policial penal é morto no bairro da Terra Firme, em Belém

Tiago Nascimento dos Santos foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (21), na passagem Maranhão, no bairro da Terra Firme, em Belém. Ele era apontado pelas investigações da Polícia Civil como mandante do homicídio contra o policial penal Paulo da Rocha Alves, em janeiro deste ano, no Conjunto Maguari, área de expansão da capital.

A vítima estava presa desde o último mês de junho. Tiago havia recebido alvará de soltura no mesmo dia em que morreu. Testemunhas relataram que o crime ocorreu por volta das 21h. Tiago estava no pátio de uma residência, junto com a companheira dele, e mais um casal de familiares. Um carro, sem modelo ou placa ainda identificados, se aproximou.

Os ocupantes, todos encapuzados, desceram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Tiago, que foi atingido na região do tórax e abdômen. Os suspeitos fugiram logo em seguida, tomando rumo desconhecido até o momento.

Tiago foi socorrido por amigos e levado de carro particular até o Hospital de Pronto Socorro Municipal Mario Pinotti (PSM da 14 de Março). Mas, chegando lá, já estava sem vida. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para fazer a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi realizado o exame de necropsia. A Polícia Civil deve investigar o que teria motivado o crime contra Tiago, bem como tentar localizar e prender os autores do homicídio.

Fonte: O Liberal