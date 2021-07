Suspeito de ataques contra policiais é morto no Coqueiro

Policiais da Rotam receberam informações de que estava havendo uma reunião de membros da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por ataques contra policiais na região metropolitana. A reunião acontecia na rua We 9 do Conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, em Belém.

Segundo a polícia, ao chegarem no local foram recebidos por tiros de um homem identificado como Hugo dos Santos Marcelino, de 28 anos. Houve o revide e o suspeito acabou baleado, sendo atendido e levado para uma Unidade de Saúde no bairro do Tapanã.

Lá, porém, ele não teria resistido aos ferimentos e morreu no local. Na ação, ocorrida na tarde de ontem, foram apreendidos uma arma de calibre 38 e duas munições deflagradas.

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Reprodução