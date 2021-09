Suspeito de atentado a jornalista de Moju morre ao tentar assaltar estabelecimento no Pará

Na manhã desta sexta-feira, 24, morreu no sudeste paraense, em Anapu, um criminoso conhecido como ‘Joelsinho’. Ele teria tentado assaltar um estabelecimento em Anapu, mas o segurança reagiu e o alvejou.

‘Joelsinho’ também era acusado de muitos crimes em Moju. Entre eles, de estar envolvido na tentativa de homicídio contra o jornalista e um dos diretores do Portal Moju News, Jackson Silva. Após o crime, teria fugido para Anapu.

O crime aconteceu no dia 09 de julho, após o jornalista retornar de um culto religioso com a família. Baleado com seis tiros, Jackson foi transferido para Belém em estado grave, mas felizmente sobreviveu ao atentado.

Segundo informações repassadas ao Portal Moju News,