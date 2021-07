Suspeito de atentado contra jornalista é morto em troca de tiros, diz polícia

Por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, 22, a Polícia Militar recebeu informações de que os suspeitos do atentado contra o jornalista Jackson Silva, de 28 anos, estariam escondidos na região da Alça Viária, na zona rural de Moju.

Segundo a polícia, no local um dos dos suspeitos, identificado como Fábio Júnior, foi cercado por policiais e, de acordo com a versão policial, teria reagido com disparos. A guarnição de PMs atirou em resposta e baleou o suspeito, que foi socorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu. Com ele foi apreendido uma arma de fogo e uma motocicleta.

O jornalista do Portal Moju News segue se recuperando em um hospital de Belém. Ele sofreu o atentado na frente de casa no último dia 9 de julho, enquanto abria o portão. Jackson Silva passou por cirurgia para retirada dos projéteis que ficaram no corpo dele.

Fonte; Ver-o-Fato / Por Emanuel Maciel