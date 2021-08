Suspeito de bloquear pista para impedir operação da Polícia Federal é preso em Redenção/PA

A Polícia Federal cumpriu nesta manhã de sexta-feira (27) um mandato de busca e apreensão na cidade de Cumaru no Norte do estado do Pará, para identificar o envolvimento de três pessoas na organização de suposto bloqueio da pista para dificultar o acesso da polícia federal e de outros órgãos ao município durante a operação Muiraquitã 2, na qual reprime a prática de garimpos ilegais na terra indígenas Kayapó, noticiado ontem.

Os suspeitos dos mandados de hoje são apontados como líderes de atividades criminosas de depredação do patrimônio público, com o objetivo de impedir ou de dificultar a operação da polícia e dos outros órgãos.

No cumprimento do mandado foi encontrado armas, munição e ouro na residência de um dos investigados, no qual foi preso em flagrante e levado ao presídio de Redenção no Pará onde ficara à disposição da justiça.

Foto: Comunicação Social da Policia Federal em Redenção Pará