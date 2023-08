Suspeito de carregar avião com droga é preso no Fórum Criminal de Belém

Mais uma pessoa foi presa por suspeita de participar do carregamento de 290 quilos de droga em uma aeronave, em Belém, que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular. No dia do flagrante, 27 de maio, um responsável pelo skunk – tipo concentrado de maconha – havia sido preso pela Polícia Federal. Na segunda-feira passada, dia 21, outro homem, que teria participado do carregamento da droga no avião, teve prisão temporária cumprida na capital paraense.

O suspeito foi preso na manhã de anteontem, no Fórum Criminal de Belém, bairro da Cidade Velha. Ele foi ao local para emitir sua certidão negativa de antecedentes criminais e, ao ser constatado o mandado de prisão em aberto, foi preso pela Polícia Militar do fórum e encaminhado ao Sistema Prisional do Estado. O mandado, pedido pela PF, é de 30 dias, mas pode se estender caso seja convertido em prisão preventiva.

O suspeito flagrado em maio continua sem liberdade. O próximo passo da Polícia Federal será ouvir os dois, para continuar a esclarecer o caso. O inquérito, sigiloso, permanece em andamento com a investigação de mais suspeitos, inclusive, na busca dos mandantes e financiadores do crime.

Imagem: Ascom/SRPF