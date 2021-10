Suspeito de estupro de vulnerável é preso em Conceição do Araguaia

Um homem, identificado como Getúlio Nascimento Lima, de 47 anos, foi preso nesta segunda-feira (18), em Conceição do Araguaia, na região sul do Pará, sob a acusação de ter cometido o crime de estupro de vulnerável na cidade de Colinas, no Tocantins. As informações são do Correio de Carajás.

O homem era considerado foragido da justiça, pois contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Getúlio foi capturado por uma guarnição da Polícia Militar que abordou, durante rondas ostensivas, um veículo supostamente em atitude suspeita com três homens. Um deles, Getúlio, usava tornozeleira eletrônica, e o equipamento estaria desligado.

Diante da suspeita, os policiais militares realizaram buscas no sistema de informações penitenciárias e foi constatado que, em desfavor do homem, havia um mandado de prisão pendente.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para as providências cabíveis, sendo necessário, segundo os militares, o uso de algemas para resguardar a integridade física do suspeito e dos próprios policiais. O delegado Lincoln César informou que o detido será encaminhado para a penitenciária de Redenção, também na região sul paraense, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte O Liberal Amazonia