Suspeito de execução de policial morre em confronto com a PM no Pará￼

Na madrugada deste domingo (20), por volta das 2h, dois indivíduos morreram em confronto com a Polícia Militar. Um deles, identificado como Genilson Monteiro Braga, vulgo “GG” ou “Yure” , é suspeito de executar uma sargento da PM. O segundo homem foi identificado como Gleivison Lopes David, o “Douglas. A operação aconteceu em Mocajuba, no nordeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição em ronda na cidade recebeu a informação que cinco indivíduos estavam fortemente armados escondidos em uma residência na Rua Benjamin Constant, no Bairro da Pranchinha

Nessa mesma casa dois foragidos da Justiça tinham sido encontrados e presos há pouco tempo. Imediatamente os policiais solicitaram apoio de duas equipes das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e seguiram para a averiguação.

No momento da aproximação do local citado, as guarnições enxergaram os indivíduos armados e foi dada voz de prisão, mas não foi obedecido e eles saíram correndo para os quintais das residências vizinhas. As equipes realizaram o cerco e, durante a tentativa de fuga, os suspeitos atiraram em direção dos policiais, que na hora revidaram.

Durante a operação, três dos indivíduos conseguiram fugir e dois foram atingidos. Os dois, depois identificados como sendo Genilson Monteiro e Gleivison Lopes David, o “Douglas”, ainda foram socorridos e levados para o Hospital Municipal da cidade, mas evoluíram a óbito.

Segundo a Polícia Militar, “Gêgê” ou “Yuri” é apontado como um dos participantes na morte do sargento P. Costa, crime ocorrido no dia 27 de junho do ano passado em Cametá, no nordeste do Pará. Com eles foram apreendidas uma arma calibre 28 com uma munição picotada intacta, uma pistola .40 com três munições não deflagradas e duas munições de calibre 357 magnum intactas. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Mocajuba, para os procedimentos de competência da Polícia Civil.

Fonte: Debate com informações do Native News Carajás