Suspeito de feminicídio em Santana do Araguaia é encontrado morto

Um homem que estava foragido após ter sido apontado como autor do assassinado da própria esposa em uma fazenda na zona rural de Santana do Araguaia, no sul do Pará, foi encontrado enforcado na manhã desta quinta-feira (21), no quintal da casa onde morava com a ex-companheira. A suspeita é que ele tenha cometido suicídio, mas a polícia não descarta outras possibilidades. As informações são do portal Zé Dudu.

Identificado como José Alves, o “Zezinho”, ele é acusado de ter matado a esposa Darlene Souza à facadas na mesma propriedade onde foi achado nesta quinta-feira (21). O crime ocorreu na manhã do último domingo (17) e, de acordo com informações apuradas pela polícia, teria sido motivado por ciúmes.

Após cometer o assassinato, ele fugiu do local e vinha sendo procurado desde então. Familiares de Darlene chegaram a divulgar uma foto de Zezinho, pedindo ajuda para localizá-lo. A Polícia Civil vai aguardar o laudo da perícia, para saber a causa da morte.

Fonte Amazonia O Liberal