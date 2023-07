Suspeito de importunação sexual contra jovem de 14 anos, homem de 60 anos é preso no Aeroporto Internacional de Belém

Homem de 60 anos é preso em flagrante pela Polícia Federal por cometer importunação sexual contra uma jovem de 14 anos na tarde de ontem, sábado, 29. O crime ocorreu em um voo que saiu de São Paulo com destino a Belém. A menor viajava sozinha e sua mãe a aguardava no Aeroporto Internacional de Belém.

A Polícia Federal foi acionada pela LATAM, empresa aérea responsável pelo voo, antes do pouso na cidade de Belém. Foram ouvidas as testemunhas, o suspeito, a vítima e dada a voz de prisão por importunação sexual.

Todas as medidas foram adotadas no sentido de melhor acolher a vítima e testemunhas.

A Polícia Federal reforça a importância de denunciar casos de abuso e violência sexual, para que os responsáveis sejam punidos de acordo com a lei e para que seja garantida a segurança e integridade física e psicológica das vítimas.

Imagem: Ascom/SRPF