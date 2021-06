Suspeito de matar comerciante em Mosqueiro é preso pela Polícia Civil

Homem, que não teve a identidade divulgada, é acusado de latrocínio contra João Monteiro Aneth Santos, de 61 anos. O crime ocorreu na última quarta-feira (16)

Um homem, suspeito de ter assassinado o comerciante João Monteiro Aneth Santos, de 61 anos, na última quarta-feira (16), no distrito de Mosqueiro, em Belém, foi preso na manhã desta terça-feira (22), pela Polícia Civil. As investigações apontam que o acusado cometeu latrocínio, já que a motocicleta da vítima foi roubada. Em depoimento, o homem confessou o crime, mas disse ter agido em legítima defesa. Ele não teve sua identidade divulgada.

Na quarta-feira (16), a polícia foi informada que um homem havia sido encontrado morto dentro de sua residência. De imediato, uma equipe se deslocou até o endereço para averiguar a denúncia. Tendo confirmado o fato, foi iniciada uma investigação para solucionar o caso.

Ainda no dia do crime, a motocicleta da vítima, que havia sido roubada, foi encontrada. Durante as apurações, câmeras de segurança foram checadas e testemunhas foram ouvidas. Com o avanço das procuras, a polícia chegou a um suspeito de ter cometido o crime e, desta forma, sua prisão preventiva foi solicitada.

O homem, que havia fugido de Mosqueiro, ficou foragido durante quase uma semana, e foi procurado, inclusive, nos municípios de Castanhal, Nova Ipixuna e Inhangapi. Já na manhã desta terça (22), o fugitivo foi localizado e preso.

Durante o interrogatório, o acusado confessou o crime, mas alegou legítima defesa. Segundo ele, houve uma luta corporal com a vítima. A alegação foi desconsiderada pois, de acordo com a polícia, havia provas robustas mostrando que o argumento era insustentável. O homem foi preso e se encontra à disposição da Justiça.

O crime

O comerciante João Monteiro Aneth Santos, de 61 anos, foi encontrado morto por populares, dentro de sua residência, na rua Juvêncio Silva, na Vila, área central do distrito de Mosqueiro, na manhã de quarta-feira (16). O corpo estava com sinais de violência por uso de arma branca, e com um travesseiro no rosto, o que indicava que a vítima poderia ter sido asfixiada.

Na cena do crime, no quarto onde o comerciante dormia, havia bastante sangue, o que indica que ele lutou pela vida. Uma faca foi encontrada pelos agentes, ao lado do cadáver. João Santos participava de projetos sociais e era conhecido da localidade. Ele foi descrito por uma pessoa próxima, que preferiu não se identificar, como alguém tranquilo e prestativo, que gostava de ajudar as pessoas.

