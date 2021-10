Suspeito de matar pai de Rico Melquiades é preso

Influenciador, que está em A Fazenda 13, comentou o caso com os demais peões e repercussão ajudou nas buscas

O suspeito de matar o pai de Rico Melquiades foi preso nesta terça-feira (26). O peão chegou a comentar em A Fazenda 13 que Manuel Araújo Santiago morreu assassinado há quatro anos. A repercussão da história ajudou a Polícia Civil de Alagoas a localizar o suspeito do crime após a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) receber denúncias sobre o paradeiro dele.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de comunicação da instituição ao R7, nesta quarta-feira (27), o rapaz, que não pode ter o nome divulgado pois era menor de idade na época do crime, foi alvo de um mandado de busca e apreensão na última terça (26).

A motivação do assassinato, de acordo com o coordenador da DHPP, delegado Ronilson Medeiros, era o relacionamento da mãe do jovem com o pai de Rico, que era policial militar. O rapaz “achava que Manuel Araújo estaria entregando os traficantes da região da Chã da Jaqueira para a polícia e armou uma emboscada com outros traficantes”.

O suspeito, que vai completar 20 anos em novembro, foi localizado e preso em Garanhuns, no interior do estado de Pernambuco.

Fonte R7