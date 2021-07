O suspeito de assassinar o sargento da Polícia Militar (PM), Marivaldo Lopes da Silva, no início da noite desta segunda-feira, 12, foi morto a tiros em menos de quatro horas após o crime.

As informações são da Polícia Militar. O homem, que teria sido baleado durante confronto com os policiais, chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Mas não resistiu aos ferimentos.

Fonte: Roma News