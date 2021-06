Suspeito de praticar assaltos em paradas de ônibus é preso em Santarém

Segundo testemunhas, o homem abordava principalmente as mulheres

Um homem identificado como Emerson Silva de Assis, cuja idade não foi divulgada, foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (23) pela Polícia Militar de Santarém. Ele é suspeito de praticar uma série de assaltos nas paradas de ônibus do centro da cidade.

De acordo com informações repassadas à polícia pelas próprias vítimas, ele agia sempre do mesmo modo: chegava em um carro e, com uma faca, abordava geralmente as mulheres, levando celulares, dinheiro e pertences.

Os assaltos ocorriam, geralmente, pela parte da noite, quando o suspeito aproveitava a intensa movimentação das pessoas nas paradas de ônibus. As vítimas relataram, ainda, que o homem era agressivo e já teria, inclusive, agredido as pessoas que assaltava.

No momento do flagrante, o suspeito ainda tentou fugir. A polícia iniciou as diligências e conseguiu localizá-lo e prendê-lo. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde duas vítimas reconheceram o homem. Ele deve ser encaminhado para uma unidade prisional de Santarém.

