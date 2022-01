Suspeito de praticar estupros em série é preso em Parauapebas

​A Polícia Civil de Parauapebas prendeu, nesta quarta-feira (12), Paulo Roberto Marques Ferrique, de 50 anos. Ele é suspeito de ter estuprado pelo menos cinco mulheres na cidade, desde dezembro do ano passado. Ele foi preso por volta das 11h, após ter atacado uma mulher, que conseguiu se desvencilhar e fugir. Com informações do site Zé Dudu.

A delegada Ana Carolina de Abreu, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), explicou que o acusado entrava nas casas das vítimas, armado de faca ou revólver, as estuprava e, antes de sair, roubava objetos de valor, como celulares.

“Esta semana, ele fez mais duas ou três vítimas, além de ter atacado outras em dezembro,” disse a delegada, solicitando que todas as mulheres que foram atacadas e o reconhecerem​ ​compareçam à Deam para fazer o auto de reconhecimento.

Na manhã desta quarta-feira, por volta das 11h, ele abordou mais uma mulher na rua, roubou o seu celular e a arrastou para um matagal. A vítima, entretanto, conseguiu se livrar do acusado e fugir, procurando em seguida a Delegacia de Polícia Civil.

Paulo Roberto Marques Ferrique, que é metalúrgico e borracheiro, di​sse​ que nada tem a temer, pois nunca cometeu o crime de estupro. Disse que é de Belém e que já foi preso por furto, mas nunca estuprou​ nenhuma​ mulher. Se dispôs, inclusive, a fazer exame de material biológico.

Várias vítimas de estupro já estiveram na Deam, mas nenhuma delas reconheceu o suspeito como sendo o autor da violência que sofreram. Paulo Roberto, entretanto, continua preso pela tentativa desta quarta-feira.​​

Fonte Amazonia