Suspeito de ser chefão do tráfico de drogas em Santarém é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na última terça-feira (29), Breno Ferreira Paixão, suspeito de ser o dono de mais de uma tonelada e meia de drogas apreendidas nos meses de fevereiro e março deste ano, em Santarém.

O suspeito foi detido por policiais da 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil no momento em que chegava na casa de um parente, no Residencial Salvação, em Santarém, no oeste do Pará. Ele já foi conduzido para o Centro de Recuperação Agrícola ‘Silvio Hall de Moura’, em Cucurunã.

As investigações para tentar identificar o dono da droga apreendida pela polícia no início deste ano começaram logo após a apreensão de quase 400 quilos de entorpecente no bairro Salé, no dia 26 de fevereiro. A partir daí, o Núcleo de Apoio à Investigação de Santarém (NAI) começou a monitorar possíveis suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Em março, nova apreensão. Desta vez, foi apreendida uma tonelada de drogas em uma casa no bairro Alvorada.

Bruno Paixão é comerciante, mas a profissão, segundo as investigações policiais, seria só fachada para a sua principal atividade: o tráfico de drogas.

A polícia investiga qual o envolvimento dele com o tráfico de drogas no município.

Bruno foi preso em cumprimento a mandado judicial.

O delegado Erik Petterson está à frente das investigações e outros suspeitos estão sob investigação.

