Suspeito de tráfico é preso com cerca de 2kg de drogas em Benevides

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (18), suspeito de tráfico de drogas em Benevides, região metropolitana de Belém. Com ele foram apreendidos drogas, balanças e dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam rondas pela rua Santo Antônio quando um homem iniciou fuga com a aproximação da viatura policial. Os militares conseguiram capturar o suspeito que foi revistado e com ele foram encontrado aproximadamente dois quilos de entorpecentes, duas balanças de precisão e R$ 163.

O suspeito e material apreendido foram encaminhados para a Unidade Integrada ParáPaz do bairro do Murinin.