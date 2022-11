Suspeito de tráfico não consegue pular muro e vai preso no Marajó

Policiais do 73º Pelotão Destacado de Polícia Militar (PDPM) de Salvaterra desmontaram uma boca de fumo durante o final de semana e prenderam um homem identificado como Adones Pedrosa de Souza sob a acusação de tráfico de drogas. As informações são do coronel Josimar Leão, comandante do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, que deflagrou a Operação Impacto na região.

O coronel explicou que os policiais foram até o ponto de venda de drogas depois de receberem denúncias de moradores apontando movimentação suspeita na 5ª Rua, no bairro Centro.

Quando chegaram no imóvel, os militares encontraram grande movimentação e as pessoas fugiram ao avistar a viatura. Um deles, conhecido como “Cabecinha”, foi identificado pelos policiais, mas conseguiu fugir pulando o muro.

Adones não teve a mesma competência ao tentar pular o muro e foi preso. Segundo a PM, ele teria se livrado de uma sacola contendo 52 porções de oxi e R$ 50 em espécie. No bolso do suspeito havia mais R$ 381.

Adones foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil da cidade marajoara.

Fonte: Noticia Marajó/Foto: Divulgação