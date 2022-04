Suspeito de tráfico tenta subornar PMs com R$ 50 mil e vai preso no Pará

A Polícia Militar apreendeu 183,75 kg de maconha que estavam dividida em 17 sacos, no município de Tailândia, nordeste do Pará. Dois suspeitos de tráfico de drogas foram detidos e um deles chegou a oferecer suborno de R$ 50 mil aos policiais para não ser preso.

A PM encontrou os entorpecentes por meio de uma denúncia anônima, feita na noite do último domingo (17), informando que as drogas estavam com um homem, residente na localidade Vila dos crentes.

Em seguida, a polícia se dirigiu até o local para averiguar o caso. Ao abordar o suspeito, ele alegou não estar envolvido com o tráfico de drogas, mas confessou que já havia transportado um quilo de maconha para o patrão, morador da vila Capelão. Também disse à PM que poderia informar o local onde o patrão escondia o entorpecente.

Ao chegar na segunda residência, a polícia encontrou o segundo suspeito que negou a acusação e autorizou que os agentes entrassem na casa para realizar buscas. Com ajuda do primeiro indivíduo os policiais localizaram a maconha escondida na propriedade.

De acordo com a PM, no momento da prisão o homem ainda tentou subornar os agentes oferecendo a quantia de R $50.000,00, para evitar a prisão. Diante disso, os dois envolvidos no crime foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tailândia, para realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Portal Debate, com G1 Pará