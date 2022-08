Suspeito detido leva policiais ao acampamento logístico do bando que assaltou banco

Um homem suspeito de estar envolvido com a quadrilha que assaltou o Bradesco, agência de Ipixuna do Pará, a 250 quilômetros de Belém, foi detido por policiais, informou, nesta segunda-feira, 01, a Secrestaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. O homem levou os policiais civis e militares a um acampamento, distante cerca de 2 horas do centro da cidade de Ipixuna, onde foram apreendidos coletes balísticos, explosivos e dinheiro danificado que, suspeita a Polícia, é resultado do roubo ocorrido na madrugada de anteontem, sábado, 20/07.

O crime ocorreu por volta de 1h, os bandidos fizeram reféns, explodiram o cofre da agência e trocaram tiros com a polícia e Guarda Municipal de Ipixuna. Um agente da Guarda, que foi ferido, já recebeu alta médica e passa bem. Os reféns levados com o bando, foram libertados em uma estrada vicinal perto da cidade e que segue para a zona rural do município.

Segundo a polícia, também foram apreendidas duas motocicletas que teriam sido utilizadas no crime. O suspeito foi levado para a Delegacia de Ipixuna do Pará, onde prestou depoimento até o começo da tarde de hoje.

Ainda segundo a polícia, a área está toda cerca. A suspeita é que os bandidos não tenham conseguido fugir para muito longe da cena do crime, cuja ação foi monitorada pela direção do Bradesco, que trabalha com a polícia para chegar ao bando, que agiu no estilo “novo cangaço”.

A direção da instituição financeira também não forneceu detalhes sobre o valor levado pelos assaltantes, nem quando a agência voltará a operar em Ipixuna do Pará.

Imagem: Reprodução