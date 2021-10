Suspeito é preso com 2 quilos de cocaína em Concórdia do Pará

Um homem foi preso nesta segunda-feira (18) por tráfico de drogas em Concórdia do Pará, nordeste do estado. Com o suspeito foram apreendidos dois quilos de óxi e cocaína.

De acordo com a Polícia Militar, agentes realizavam rondas ostensivas pelo bairro Novo quando abordaram um homem na rua Nova Vida. Durante a revista, os militares encontraram óxi e cocaína.

O suspeito preso e a droga apreendida foram encaminhados para a delegacia da cidade para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Polícia Militar do Pará