Suspeito é preso por envolvimento com facção criminosa em Benevides

Policiais Civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA) ligadas a Divisão De Repressão ao Crime Organizado (DRCO), cumpriram um mandado de prisão temporária para um suspeito de tráfico de drogas envolvido em uma organização criminosa em Benevides.

A ação ocorreu nesta terça-feira, segundo as investigações o suspeito estaria investindo em veículos e propriedades para cometer a organização criminosa. A prisão faz parte da Operação Garra, que atuou no mês de julho cumprindo mandatos de busca e apreensão em estabelecimentos que comercializada peças automotivas nos municípios de Ananindeua e Marituba, as investigações ocorridas em julho levaram a descoberta de um cemitério clandestino de veículos nos estabelecimentos investigados na região metropolitana de Belém.

Foto: jus.com.br

Jornalista: Marina Moreira